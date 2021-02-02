«بي إم دبليو» أول عملاء الألمنيوم الإماراتي من الطاقة الشمسية

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن مجموعة «بي إم دبليو» (BMW) الألمانية هي أول عملاء المنتج الجديد «ألمنيوم سيليستيال» CelestiAL والذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة صناعة السيارات الألمانية BMW، أحد أكبر مصنعي السيارات الفاخرة في العالم، بالألمنيوم منذ عام 2013 في صناعة المحركات وأجزاء أخرى من السيارات. وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوريد 43,000 طن من ألمنيوم سيليستيال لمجموعة «بي إم دبليو» سنوياً.

وسيسهم استخدام الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تقليل الانبعاثات الكربونية لمجموعة «بي إم دبليو» بمعدل 222 ألف طن سنوياً.

وسيغطي ألمنيوم سيليستيال من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقرب نصف المتطلبات السنوية لمصنع «لاندشوت»، منشأة الإنتاج الوحيدة لمجموعة «بي إم دبليو» لصب المعادن الخفيفة في أوروبا. وفي العام الماضي، أنتجت المنشأة 2.9 مليون عنصر من المعدن المصبوب، بما في ذلك أجزاء المحرك مثل رؤوس الأسطوانات وعلب المحرك وأجزاء لأنظمة الدفع الميكانيكي الكهربائية وأجزاء هيكل السيارة.

وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجها الجديد سيليستيال باستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الواقع في صحراء دبي وتديره هيئة كهرباء ومياه دبي. وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاج سيليستيال في وقت سابق من هذا الشهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الألمنيوم تجارياً في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر إنتاج الألمنيوم عملية كثيفة الاستخدام للطاقة، فيما يعزو حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الألمنيوم العالمية إلى توليد الكهرباء، ومن شأن استخدام الطاقة الشمسية تقليل الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم بشكل كبير.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يتميز الألمنيوم بخفة الوزن والقوة والقابلية لإعادة التدوير بشكل لا نهائي، فإنه يلعب دوراً هاماً على الصعيد العالمي في تطوير مجتمع أكثر استدامة وجعل الحياة العصرية ممكنة، حيث يستخدم على سبيل المثال في تحسين كفاءة المركبات من خلال تقليل وزنها، ومع ذلك فمن المهم مراعاة الاستدامة خلال عملية تصنيع الألمنيوم. ويشكل إنتاجنا للألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية خطوة بارزة لتحقيق هذا الهدف عبر الاستفادة من مصدر طبيعي وفير للطاقة من بيئتنا الصحراوية لإنتاج معدن حيوي لمستقبل حياتنا، ونحن سعداء بالاتفاق مع مجموعة بي إم دبليو لتكون أول عملائنا يستخدمون هذا المعدن من الطاقة الشمسية في صناعة سياراتهم الفاخرة».

ومن جهته، قال الدكتور أندرياس فندت، عضو مجلس إدارة شركة BMW AG للمشتريات وشبكة الموردين: «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شريكاً قوياً يقدّر التنمية المستدامة تماماً كما نفعله. ونفتخر بكوننا أول عميل يحصل على الألمنيوم المنتج باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة. وفيما يلعب الألمنيوم دوراً مهماً في مجال التنقل الكهربائي، فإن استخدام الألمنيوم المنتج بشكل مستدام يشكل أمراً بالغ الأهمية لشركتنا».

والجدير بالذكر أن مصادر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عبر شبكة كهرباء دبي يتم تتبعها وتعقبها من خلال استخدام النظام الدولي لشهادات الطاقة المتجددة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نحو 1013 ميجاوات مع وجود خطط للتوسع للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.