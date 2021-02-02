شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: قلق من التوزيع غير العادل للقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أفادت دراسة نشرت، الاثنين، إلى أن الأمريكيين من أصول إفريقية لم يتلقّوا لقاح «كوفيد-19» بمعدّل يتناسب مع عددهم في الولايات المتحدة. وبين 14 كانون الأول/ديسمبر و14 كانون الثاني/يناير تلقى نحو 13 مليون أمريكي الجرعة الأولى على الأقل من لقاحين مرخّص لهما في الولايات المتحدة، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، الوكالة الفيدرالية الأساسية للصحة العامة في البلاد.

ووفق البيانات فإن نحو نصف هؤلاء، أي ما يقارب 6,7 مليون، تم تحديد العرق الذي ينتمون إليه، حيث شكّل الأمريكيين من أصول إفريقية 5,4 في المئة منهم مقارنة بـ60,4 في المئة من البيض و11,5 في المئة من أصول لاتينية و6 في المئة من الآسيويين.

ومع ذلك أشارت «سي دي سي» إلى أنّ نحو 14 في المئة من الذين تلقّوا اللقاح قالوا إنّهم من عرقيات متعدّدة أو مختلفة غير مذكورة، ما يحدّ من إمكان التوصّل إلى نتائج مؤكدة. وقالت «سي دي سي» إن التسجيل الأكثر دقة لـ«بيانات العرق على مستوى المصدر والولاية أمر بالغ الأهمية لضمان الكشف السريع والاستجابة للتفاوتات المحتملة في حملة التلقيح لكوفيد-19».

وتم نشر الدراسة وسط تنامي القلق بشأن التفاوتات في الحصول على اللقاح في الولايات المتحدة. ففي مناطق معينة تم وضع مراكز التلقيح في أحياء ذات غالبية من السكان البيض، ويمكن ملاحظة الخلل نفسه عند الدخول إلى موقع إنترنت للتسجيل من أجل حجز موعد لتلقّي لقاح.

والاثنين، قالت الطبيبة مارسيلا نونيز-سميث التي عيّنها الرئيس جو بايدن للتنسيق من أجل استجابة عادلة لأزمة فيروس «كورونا»، إنّ الأمريكيين من أصل إفريقي هم 2,9 في المئة أكثر عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج في حال الإصابة و2,1 في المئة أكثر عرضة للوفاة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لهذه القضية ولتوفير «مراكز إضافية للتلقيح تستهدف الوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر»، ودعت الولايات لتطوير خطط لتوزيع عادل للقاح.