شكرا لقرائتكم خبر عن حصني ينضم للشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انضم علي حصني لاعب منتخب العراق السابق لكرة القدم، والذي مثل القوة الجوية هذا الموسم بشكل رسمي إلى صفوف فريق الشرطة، وسيمثله اعتباراً من الجولة السابعة عشرة.

وقال حصني، أكملت إجراءات انتقالي من القوة الجوية إلى الشرطة وتم توقيع العقد الرسمي بيني وبين إدارة النادي.

وأضاف، بعد توقيع العقد الرسمي أصبحت أحد لاعبي الشرطة وسوف أرتدي قميصه اعتباراً من الجولة المقبلة، وسأسعى من خلال تواجدي مع الشرطة إلى العودة إلى صفوف المنتخب الذي ابتعدت عنه بسبب الإصابة التي تعرضت لها قبل موسمين، كذلك أتمنى أن أكون إضافة مؤثرة لفريق الشرطة الذي هو أحد المنافسين الرئيسيين هذا الموسم على خطف لقب الدوري، وهو يضم مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين.

يذكر أن علي حصني، كان أحد أعمدة منتخب العراق قبل أن يتعرض إلى الإصابة قبل موسمين، حيث أجرى عملية جراحية في بيروت، وعاد إلى صفوف القوة الجوية، لكنه لم يمنح فرصة اللعب، مما أدى إلى انتقاله إلى فريق الشرطة.