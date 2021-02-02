شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يعاقب نيمار بتغريدة لوريان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لا تزال المناوشات مستمرة بين ناديي بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 11 شهراً من احتفالية نيمار ورفاقه بالفوز على دورتموند وإخراجه من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية الموسم الماضي. وكان نيمار قلد حركة نجم دورتموند هالاند بـ«جلسة التأمل» التي احتفل بها هالاند مهاجم دورتموند النرويجي عقب الفوز على سان جيرمان في مباراة الذهاب.

ودورتموند لم ينس سخرية نيمار من فريقه وأعاد نشر تغريدة لاعبي لوريان واحتفالهم بـ«جلسة التأمل» عقب الفوز على سان جيرمان الأحد (3-2) في الدوري الفرنسي، وكتب حساب دورتموند على تويتر تحت التغريدة: «الدنيا دوارة» مرفقة بإيموجي يغمز. ورد نيمار على تغريدة دورتموند بصورته وهو يحتفل بالفوز عليه 2- صفر الموسم الماضي.