«جمعية أصدقاء مرضى السرطان» تدعو للتبرع بالزكاة



الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى، ونشر الوعي بالمرض وأهمية الكشف عنه، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً، إطلاق الدورة التاسعة من حملتها السنوية «أنا أستحق الحياة» لجمع زكاة المال خلال رمضان المبارك، لمساعدة المرضى المتعففين الذين لا يمكنهم تحمل كلف العلاج.

وحثت الجمعية، التي توفر الدعم المادي والمعنوي للمرضى وأسرهم طوال العام، المجتمع الإماراتي على مواصلة دعم الحملة، والتبرع بزكاة أموالهم لإعادة الأمل إلى حياة الأسر المتعففة. انسجاماً مع قيم الخير وروح الإحسان خلال الشهر الفضيل.

ومع استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19" على حياة الأفراد في دولة الإمارات والعالم أجمع، ستواصل الجمعية استقبال التبرعات لحملة العام الجاري «عن بُعد»، عبر الرسائل القصيرة، والخيارات الإلكترونية، والحوالات المصرفية، والقسائم الشرائية على المنصات الإلكترونية، حيث يمكن للأفراد، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والبنوك والشركات، المساهمة في تغطية كالف مختلف أنواع العلاج، مثل الكيميائي، والأشعة، والعمليات الجراحية وزرع نقي العظام، والنفقات الأخرى.

وتستند المبادرة التي أطلقتها الجمعية إلى فتوى شرعية أصدرتها «اللجنة الدائمة للفتوى» في إمارة الشارقة، أتاحت الاستفادة من زكاة المال لمساعدة المرضى الفقراء، في حال عدم قدرتهم على تحمل كلف العلاج.

ومنذ انطلاقها في عام 2013، أسهمت الحملة بتغطية نفقات علاج 1449 مريضاً، وفي العام الماضي نجحت بجمع 2,576,518.88 درهماً.

وقال حامد حامد، مدير برنامج الشؤون المجتمعية في الجمعية: «شهر رمضان المبارك هو الشهر الخير والبركة والتلاحم في مجتمعاتنا الإسلامية، وانطلاقاً من هذه القيم نحرص على تذكير المجتمع المحلي ببعض فئات المجتمع من الأسر المتعففة التي لا تستطيع تغطية تكاليف علاج السرطان، ليبادروا في تقديم زكاة أموالهم في سبيل عونهم والتخفيف عنهم».

وتتيح الجمعية التبرع لحملة «أنا أستحق الحياة» على موقعها الرسمي (www.focp.ae)، وتتوافر قسائم شرائية بمبالغ مختلفة 10، 50، 100، 500، 1000 درهم على الرابط التالي (https://focp.ae/coupon).