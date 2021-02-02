شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية تضع مصانع "بير السلم" على أجندتها بعد تضرر المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مصلحة الرقابة الصناعية، لتكثيف نشاطها ضد المصانع غير الرسمية والتى تقوم بغش وتقليد منتجات لشركات ومصانع رسمية ومرخصة بغرض ادخال الغش والتدليس عل المستهلك دون مراعاة الضرر الذي لحق بتلك المصانع والمستهلك.

وقال اللواء عبد الرؤوف الأحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فى اجتماع له باتحاد الصناعات مع المصانع الهندسية، إن غش العلامات التجارية له أثر سلبي على سمعة المنتج المصرى، مشيرا إلى أن الرقابة الصناعية ستواصل جهودها فيما يخص البلاغات والشكاوى التى ترد اليها فى هذا الشأن خاصة من المصانع الهندسية.

وفى سياق متصل، شدد رئيس الرقابة الصناعية، من خلال اتحاد الصناعات على ضروة عدم تعامل المواطن مع مراكز البيع الصيانة الوهمية، وضرورة التأكد مع تعامله مع المراكز المعتمدة الممثلة للمصانع ذات الماركات المصرية الخاصة بالسلع المعمرة والتعامل مع الارقام الموجودة فقط بشهادات الضمان لها.

وكانت الرقابة الصناعية قالت، إنه فى اطار التعاون بي كافة أجهزة وهيئات الدولة والتى تهدف لتوفير اقصي درجات السلامة والامان للمواطن تلقي اللواء عبد الرؤوف احمد وقيادات المصلحة الفنية دعوة غرفة الصناعات الهندسية، والتى تناولت سبل من شأنها الحد من انتشار الاعلانات المضللة على وسائل الاعلام، وكذلك المصانع الوهمية.