شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية: صندوق أبوظبى للتقاعد يدخل فى شراكة مع أدنوك بقطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أدنوك الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق أبوظبي للتقاعد سيدخل في شراكة مع أدنوك بقطاع العقارات.

وأوضحت أن صندوق أبوظبي للتقاعد سيحصل على حصة 31 بالمئة في شركة أبوظبي للطاقة العقارية بقيمة 900 مليون دولار.

وكان قد قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك، إن شركته تسعى لإبرام شراكات مع شركات أمريكية في مجال النفط غير التقليدي بدولة الإمارات العربية المتحدة.