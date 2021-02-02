شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لبورصة البحرين بافتتاحية التعاملات مدفوعة بارتفاع سهم الإثمار القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1466.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 579.5 ألف سهم بقيمة 44 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.78% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.45%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين، أنه بموجب اتفاقية الامتياز المؤرخة، في 8 نوفمبر من العام 2006، بين حكومة مملكة البحرين والشركة، ستزيد الإيرادات المستحقة الدفع لحكومة مملكة البحرين بدلاً من الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاقية من 24% في عام 2020 إلى 31% في العام الحالي 2021، وتتراوح الخسائر المتوقعة في صافي الربح من 5-7 مليون دولار أمريكي سنوي.

في سياق آخر أعلنت إنفستكورب، تعيين أندريا دايفيس مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجية، وستتولى "دايفيس" في دورها الجديد المساهمة في الإشراف على تنفيذ استراتيجية إنفستكورب لمبادرات النمو في مختلف الأسواق العالمية للشركة وفئات الأصول خدمة للمستثمرين.

في سياق منفصل أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 18 فبراير لعام 2021، لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.

كما أعلنت بورصة البحرين، تنفيذ عدة صفقات شراء على أسهم (أسهم خزينة) بنك البحرين والكويت ش.م.ب(BBK) من قبل أشخاص رئيسيين وذلك يوم الاثنين الماضي.