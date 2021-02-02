شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك لامصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-2-2021، ثانى أيام شهر فبراير استقراره أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، كما كانت أسعاره أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وسجلت تحويلا المصريين في الخارج خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما أظهرت البيانات الأولية أمس، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.