شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء، تباينا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعر الدولار استقرارا، بينما انخفض سعر اليورو، وسجل 18.88 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.98 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم استقراره أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 18.88 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.98 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 21.39 جنيه للشراء، 21.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.44 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.96 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.91 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.