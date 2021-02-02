شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة منتصف الأسبوع باستثناء "السوق الرئيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحاً 8.54 نقطة ليصل إلى مستوى 5767.68 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحاً 13.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6306.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.46 نقطة ليصل إلى مستوى 4704.78 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.49 ليصل إلى مستوى 4865.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 205.5 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5378 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.69%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، أن شركة المشتركة العامة للتجارة العامة والمقاولات (شركة تابعة)، قامت بتوقيع عقد مع شركة إيكويت للبتروكيماويات عن أعمال السقالات الخارجية، اسم العقد "إنشاء وصيانة العقد" بقيمة 4 ملايين دينار كويتي معاد القياس مدة المشروع 4 سنوات.

في سياق آخر أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، عدم وجود نشاط تداول غير اعتيادي في التداول على أسهم الشركة، وذلك وفقاً للماة رقم (5-4) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.