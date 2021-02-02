شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ 810 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء هبوط بقيمة 5 جنيهات، لينزل عيار الذهب 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر من 815 إلى 810 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية تراجع أونصة الذهب عالميا بصورة ملحوظة من 1865 إلى 1846 دولار، وهو ما يلقى بظلاله على سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 925.25 جنيه.

عيار 21 سجل 810 جنيهات.

عيار 18 سجل 764.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6840 جنيها.

أونصة الذهب 1846 دولار.

تراجع سعر الذهب على المستوى العالمى، جاء نتيجة ارتفاع الدولار لأعلى مستوى فى 6 أسابيع تقريبا، مدفوعا بتقارير إيجابية عن النمو فى الولايات المتحدة، وتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا.

الدولار الأمريكي بلغ أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام سلة من العملات مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وسط آراء بأن الولايات المتحدة لديها مزايا في نمو اقتصادها وتطعيم سكانها ضد كوفيد-19، وارتفع مؤشر الدولار 0.43% إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر.

وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، وهبط اليورو 0.6% إلى 1.2060 دولار، وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68% إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.