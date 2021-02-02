الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.07% بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% رابحاً 28.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2725.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 55.8 مليون سهم محققة ما قيمته 88.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 977 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.94%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.

 

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.07%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 1.22%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 0.78%،  فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.9 مليون ورقة بقيمة 30.9 مليون درهم.

 

في سياق متصل أعلن مصرف السلام-البحرين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، لمناقشة أمور اعتيادية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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