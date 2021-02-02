شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "عسير" تحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة 342 مليون ريال من سامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن حصول شركتها التابعة شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة "شركة الربيع" على تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية.

وأفادت عسير، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن اجمالي قيمة التسهيلات التمويلية تبلغ 342 مليون ريال منها 150 مليون ريال قرض لأجل و192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل.

وبحسب البيان، تصل مدة تمويل القرض لأجل خمس سنوات متضمنة فترة سماح ستة أشهر من تاريخ أول عملية سحب، علماً بأن مدة تمويل رأس المال العامل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.

وتهدف شركة الربيع من الحصول على التمويل إلى هيكلة التسهيلات الائتمانية لديها بمبلغ 144 مليون ريال لسداد مبكر للمتبقي من قروض قائمه مع أحد البنوك المحلية، بالإضافة إلى مبلغ 6 مليون ريال لنفقات رأسمالية تستخدم عند الحاجة، فضلاً عن استخدام مبلغ 192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل ويستخدم وفق متطلبات عملياتها التشغيلية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 32.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من انخفاض الخسائر من الاستثمارات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.5 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.