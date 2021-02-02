شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تراجع نسب الامتثال لقرارتها الأخيرة اليوم ولا جديد متوقع في التخفيضات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تتم مراجعة بيانات الامتثال اليوم الثلاثاء من قبل اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس التي ستقدم تقييمها إلى لجنة المتابعة الوزارية المشتركة التي تجتمع الأربعاء.

ومن غير المرجح أن توصي لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بأي تغييرات في سياسة التخفيضات الحالية، بحسب وكالة "رويترز".

وسيبلغ مستوى خفض الإنتاج لأوبك بلس 8.125 مليون برميل يوميا في فبراير الجاري، وذلك بعد قرار السعودية خفضا طوعيا لإنتاجها بمليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

وقررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبلغت نسبة الامتثال بتخفيضات أوبك بلس 99% في يناير، بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ. وتعد هذه النسبة مخالفة لتوقعات "رويترز" بارتفاعها إلى 103% في يناير مقابل 99% في ديسمبر.

وكان تحالف أوبك بلس قد خفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو ما يمثل 7% من المعروض العالمي.

يشار إلى أن العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو 1% خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 20 من فبراير 2020، وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 13 من كانون يناير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 من فبراير 2020 .

ويأتي ذلك مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثاني من الأعلى له منذ العاشر من كانون ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.