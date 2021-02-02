شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقصر العمل في هذه الوظائف على مواطنيها بوظائف خدمة العملاء "عن بعد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزراة، فإن القرار يشمل عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بعد" يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها، حيث يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويشمل هذا القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بعد" من خلال الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد.

ويهدف القرار لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

يشار إلى أنه مؤخرا، أقر صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.