شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"أسلاك" السعودية يحدد ثلاثة أسباب وراء ارتفاع الربحية في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حدد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك نبيل بن حسن الأمير، 3 أسباب للارتفاع الكبير في هوامش الربحية للشركة بنهاية العام الماضي.

وأوضح أن أول تلك الأسباب ارتفاع الطلب بشكل كبير على مواد الإنشاء، مع رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بدءا من يوليو الماضي، وأما ثاني تلك الأسباب قدرة الشركة على توفير المواد الخام بشكل جيد، واقتناص الفرص بشراء مواد الخام وسط تقلب الأسعار.

وأشار إلى أن ثالث تلك الأسباب أسباب داخلية تعود لقدرة الشركة على امتصاص التكاليف.

وارتفعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك بنسبة 180% خلال عام 2020، مقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 62 مليون ريال ويعود ذلك لارتفاع مبيعاتها وهوامش الربحية، الأمر الذي نجم عنه تزايد مصاريف البيع والتوزيع بالإضافة إلى تزايد التكاليف العمومية والإدارية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مصروف الشركة للانخفاض المحمل، فيما انخفضت قيمة المدينين التجاريين والمخزون.