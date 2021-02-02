شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الفجيرة تناقش الانسحاب من بورصة الكويت منتصف الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يناقش مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة، في اجتماعه يوم 11 فبراير الجاري، مقترح الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

وحددت الشركة ثلاثة أسباب للانسحاب الاختياري في مقدمتها تدني السعر والتداول على أسهم الشركة، وزيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت.

وبحسب بيان الشركة على موقع بورصة أبوظبي فإن من تلك الأسباب التعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الكويت مع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الإمارات.

ويناقش الاجتماع أيضاً تقرير المدير العام عن أداء الشركة، واعتماد البيانات المالية للعام المالي 2020، بالإضافة إلى تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية، غرمت شركة صناعات أسمنت الفجيرة، مبلغ 5 آلاف دينار مؤخراً، لعدم إدراج الشركة بند مناقشة الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت بإفصاحها في فبراير 2020، على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 فبراير 2020.