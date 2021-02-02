شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو 1% لتعكس الأعلى لها في عام مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير 2020، وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 13 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 من شباط/فبراير 2020 مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثاني من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم آذار/مارس لأسعار خام النفط "نيمكس" 1.20% لتتداول عند مستويات 54.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.48$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 53.55$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" 0.92% لتتداول عند 56.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.35$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 90.87 مقارنة بالافتتاحية عند 90.98.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون التي أعلن عنها مؤخراً وطرحوا على الرئيس الديمقراطي خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تقديم كبار الديمقراطيين في الكونجرس إجراء مشترك حيال الميزانية بقيمة 1.9$ تريليون في خطوة نحو تجاوز الجمهوريين.

ومن المرتقب أن تستأنف مجموعة الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ اجتماعهم مع الرئيس الديمقراطي بايدن في البيت الأبيض لاحق اليوم للتفاوض حول خطة الإغاثة من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.58 مليون ولقي 2,222,647 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصة لإجمالي 295 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 411 منصة منذ 13 من آذار/مارس.