شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تبيع سندات بـ 14 مليار دولار لإعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شركة «أبل» لطرح سندات بـ 14 مليار دولار مستغلة تراجع تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة منذ مايو الماضي حيث تتطلع إلى إعادة المزيد من السيولة إلى المساهمين. وسيكون الطرح في 6 أشرائح أطولها مدتها 40 عاماً، وبسعر 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وكان الطرحخ بدأ بتسعير بين 115 و120 نقطة أساس.

وحتى العام 2020، لم تقترض «أبل» في سوق الاستثمار الأمريكي أكثر من مرة في السنة منذ عام 2017. لكن أسعار الفائدة المتدنية تثبت أنها مغرية للغاية بالنسبة للشركة الأعلى قيمة في العالم لأنها تسعى إلى إعادة شراء أسهم بقوة.

وارتفع سعر سندات «أبل» المستحقة في 2060 بأكثر من 5 نقاط أساس يوم الاثنين لتتداول بحوالي 89 نقطة أساس فوق سندات الخزانة. وعادةً ما يبيع حاملو السندات مراكزهم لإفساح المجال للأوراق الجديدة، والتي غالبا ما تأتي بعائد أكبر لجذب المستثمرين.

ويمكن للشركة ذات الدرجة الاستثمارية المتوسطة الاقتراض بمعدل 1.86% لمدة تسع سنوات تقريبا، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرج باركليز. ويمثل هذا انخفاضا من 1.94% عندما كانت شركة «أبل» في السوق خلال أغسطس.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ستستخدم العائدات لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

بعد سنوات من اكتناز النقود، تعمل «أبل» على تقليل مركزها النقدي الصافي، إلى حد كبير من خلال المدفوعات لحملة الأسهم. ومع ذلك، قد تحتاج الشركة إلى زيادة عائدات مساهميها السنوية إلى أكثر من 100 مليار دولار للوصول إلى هدفها المحايد من صافي النقد على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وخرجت «أبل» من العام 2020 بإيرادات فصلية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة.

يذكر أن مجموعة جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس وشركاه ومورجان ستانلي تدير بيع السندات. (بلومبيرج)