شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتم اتفاقه مع المدرب رامون دياز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أتم نادي النصر اتفاقه مع الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً للكرواتي كرونوسلاف.

وكان ايملياينو نجل المدرب رامون دياز قد وصل إلى دبي فجر اليوم الثلاثاء من اجل اتمام الاتفاق وتوقيع عقد تدريب والده لقيادة فريق النصر، حيث من المتوقع أن يصل المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مع العديد من المدربين أبرزهم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز المصري، ودياز، الذي وقع الاختيار عليه، وذلك بسب فشل المفاوضات مع نادي بيراميدز بشأن المدرب أروابارينا.

وسبق للمدرب رامون دياز أن قاد فرق بيراميدز المصري، والاتحاد والهلال السعوديين وكان الأبرز مع الهلال، حيث خاض الفريق معه 65 مباراة، فاز في 52منها، وتعادل في 7، كما سجل الفريق معه 125 مباراة واستقبل 45 هدفاً.

كما قاد المدرب فريق الهلال السعودي لتحقيق لقب الدوري، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى وصافة دوري أبطال آسيا.

ومع الاتحاد السعودي لعب الفريق معه 4 مباريات، خسر 3 منها وكانت أمام الهلال في السوبر السعودي، وضد الشباب والقادسية في الدوري، بينما تعادل في المباراة الرابعة أمام الوصل في البطولة العربية للأندية.