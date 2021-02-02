شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في الصين عند أدنى مستوى منذ شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-وام

أظهرت البيانات الرسمية الصينية، الثلاثاء، أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس «كورونا» منذ شهر. وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إنه تم تسجيل 30 إصابة في البر الرئيسي، الاثنين، وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من شهر يناير الماضي. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي 89594 حالة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636 وفاة.