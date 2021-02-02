شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. حزب سو تشي يدعو قادة الانقلاب «لإطلاق سراحها» فوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون-أ.ف.ب

دعا حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي، الثلاثاء، إلى «إطلاق سراحها» فوراً، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها أوقفوا الاثنين، خلال انقلاب عسكري في ميانمار.

وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على صفحتها في شبكة «فيسبوك»: «أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (مين ميينت) ومستشارة الدولة (سو تشي). ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش الميانماري». ويبدو أن أونغ سان سو تشي موضوعة في الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة نايبياداو على ما قال نائب في حزبها.