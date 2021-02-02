شكرا لقرائتكم خبر عن 243 ألف توك توك مرخص فى مصر حتى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، أن إجمالي أعداد التوك توك التي حصلت على تراخيص حتى نهاية شهر يونيه الماضي 2020 بلغت نحو 243 ألف و661 توك توك على مستوى المحافظات في مصر، كما بلغ عدد الدراجات البخارية "موتوسيكل" الحاصلة على تراخيص نحو 3 ملايين و479 ألف و248 موتوسيكل حتى يونيه الماضى.

وشهد العام الماضي، عدد كبير من المطالب أمام مجلس النواب لتقنين أوضاع التوك، وفق تقديرات تشير إلى أنه يوفر دخلا لنحو 6 ملايين مواطن، ومن الممكن أن يوفر إيرادات بلغت حوالي 9 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يستدعي تقنين أوضاعه ماليا بما يضمن حق الدولة وفي نفس الوقت حق المواطنين في فرصة العمل، ولكن شريطة أن تكون وسيلة مواصلات آمنة.

وتشمل المطالب أيضا ضرورة أن تكون هناك اشتراطات موحدة لتقنين التوك توك على مستوى الجمهورية، يتم تعميمها على صعيد كافة المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية تنفيذها، أول هذه الإجراءات لابد من تقنين جميع المركبات وذلك نظير مبلغ مالى كل عام، خاصة والوقت الحالي هناك بعض المحافظات تلتزم والبعض الأخر لم يتم اتخاذ خطوات بشأن هذه الأزمة.

وأشارت بعض البيانات إلى أن عدد التوك توك المرخص في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2016 بلغ نحو 99 ألف توك توك فقط، وهو ما يشير إلى أن هناك عدد كبير من هذه المركبات تسير بدون ترخيص في الشوارع بدون شكل قانونى.