شكرا لقرائتكم خبر عن 3230 سيارة مرخصة "تحت الطلب" فى مصر حتى يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، إجمالي عدد سيارات نقل الموتى الحاصلة على ترخيص "تحت الطلب" لتصل إلى 3 آلاف و230 سيارة، وذلك حتى نهاية شهر يونيه عام 2020، وفقا لبيان عدد المركبات طبقا لنوع الترخيص على مستوى محافظات الجمهورية.

وتظهر البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المركبات الحاصلة على ترخيص خلال الفترة المذكورة بلغ نحو 10 ملايين و472 ألف و302 مركبة، موزعة أبرزها بين مليون و264 ألف و641 سيارة نقل، و96 ألف و697 مقطورة، بالإضافة إلى 16 ألف و705 جرار زراعي ونحو 243 ألف و661 توك توك، كما بلغ عدد الدراجات البخارية "موتوسيكل" نحو 3 ملايين و479 ألف و248 موتوسيكل حتى يونيه الماضي.

كانت بيانات جهاز الإحصاء لعام 2019 قدرت إجمالي عدد سيارات نقل الموتى "تحت الطلب" بنحو 2738 سيارة مرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك من إجمالي عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية والذي بلغ 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019، مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2018، بنسبة زيادة بلغت 6.5%.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن السيارات الخاصة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 5.2 مليون سيارة بنسبة 45.6%، ثم الموتوسيكلات في المرتبة الثانية بعدد 3.7 مليون موتوسيكل بنسبة 32.1%، يليها النقل في المرتبة الثالثة بعدد 1.5 مليون مركبة بنسبة 12.7% ثم الملحقة في المرتبة الأخيرة بعدد 1.2 ألف مركبة بنسبة 0.01% من إجمالي المركبات في 31/12/2019.