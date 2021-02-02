شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة البلدى 110-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 2-2-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وكان تقرير أصدره معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أكد أن معامل المعهد قامت بفحص 1697 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 25 يناير الحالي 2021 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وتقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية علي جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أية منتجات غذائية ملوثة بالفيروس خاصة في ظل الموجة الثانية للفيروس.