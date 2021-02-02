شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 2-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر الزوج بتداولات يوم أمس دون الدعم الأولي المستقر عند 126.55 إلا أن ارتداده الايجابي بشكل سريع وتسجيله لمستوى 126.80 يعبّر عن استسلامه لسيطرة الميل الجانبي نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الدعم الحالي والمقاومة الممتدة نحو 127.50.

مما سبق, سنتخذ الميل الصاعد بشكل مؤقت مع التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الأولي ولننتظر استهداف السعر بذلك لمستوى 127.50 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 127.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد