شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على الثبات الايجابي-تحليل - 2-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تقديم سعر الزوج يوم أمس لتداولات مختلطة, إلا أن استقراره الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 143.00 يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.

حاليا, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80, فإن ذلك يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب 144.30 وصولا نحو 144.90 ليشكل ذلك عائق إضافي أمام الهجوم الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.10 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد