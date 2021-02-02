شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر دون المقاومة– تحليل - 2-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين التصحيحي الهابط بثباته المتكرر دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة حاليا نحو 1160.00 لنبقى بانتظار تجميعه للعزم السلبي الإضافي ومن ثم لننتظر تسجيله للأهداف المستقرة عند 1080.00 و 1025.00 على التوالي.

لابد من التنويه مجددا إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة الرئيسية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 1195.00 و 1245.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1145.00 و 1080.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة