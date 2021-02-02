شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد أمام الضغوط السلبية– تحليل -2-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بمقاومة الضغوط السلبية بتقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم المتمركز عند 2.5200 بهدف تعزيز فرص تشكيله لتداولات إيجابية خلال الفترة الحالية ليستهدف بذلك مستوى 3.6200 و 3.6800 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن استسلام السعر للضغوط السلبية وتقديمه لإغلاق سلبي دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليجبره على تكبد المزيد من الخسائر والتي قد تبدأ من 3.40000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5200 و 3.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم