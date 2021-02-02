الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الثاني – تحليل - 02-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك باختراق 0.8923 ليكمل تشكيل النموذج الإيجابي ويصل إلى هدفنا المنتظر عند 0.8975، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 0.9025 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.8923.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8920 والمقاومة 0.9040

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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