شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الثاني – تحليل - 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك باختراق 0.8923 ليكمل تشكيل النموذج الإيجابي ويصل إلى هدفنا المنتظر عند 0.8975، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 0.9025 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.8923.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8920 والمقاومة 0.9040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد