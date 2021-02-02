شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل هابط ملحوظ بعد إعادة اختبار مستوى 0.7665، ليبدأ الضغط على مستوى 0.7625 ويتداول دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.7505 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستويات 0.7665 ثم 0.7700 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط