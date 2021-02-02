شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستعيد عافيته – تحليل - 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً قوياً لمستوى 56.05 واستقر فوقه، ويبدأ اليوم بارتفاع جديد ليقترب من القمة المسجّلة مؤخراً عند 57.39، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى الأخير سيقود السعر لزيارة مناطق 60.00 على المدى القريب.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 56.05 ثم 55.45 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد