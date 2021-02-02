شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود إلى القناة الصاعدة – تحليل - 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليعود إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 55.00 وتمتد إلى 56.10.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 53.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد