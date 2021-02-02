شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل قوي بعد ملامسة مستوى 29.80، ليتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم التي تشكّلت عند مستوى 27.60 بعد اختراق المقاومة التي تظهر بالصورة، يرافقه توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات الإيجابية والتوجه لمحاولة اختراق المستوى الأول وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 27.60 سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو مناطق 25.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.60 والمقاومة 29.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد