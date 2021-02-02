شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد اختبار مستوى المقاومة 1871.55، ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى الدعم 1850.80، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، تمثل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لاختراق أحدهما لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد وزيارة مستويات 1888.30 ثم 1905.05 كأهداف رئيسية تالية، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيدفع السعر لاستئناف الموجة الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1820.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير