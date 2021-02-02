شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استقراره بالقرب من الأعلى له منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 104.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.93، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.03، بينما حقق الأدنى له عند 104.83.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 18.9% مقابل 18.3% في كانون الاول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 19.2%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.