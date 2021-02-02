شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقود الآجلة أسعار الفضة بأكثر من 1% عقب أفضل أداء يومي لها في عقود متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 15 من شباط/فبراير 2013 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.64% لتتداول عند 28.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 29.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.42$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.92 مقارنة بالافتتاحية عند 90.98.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون التي أعلن عنها مؤخراً وطرحوا على الرئيس الديمقراطي خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تقديم كبار الديمقراطيين في الكونجرس إجراء مشترك حيال الميزانية بقيمة 1.9$ تريليون في خطوة نحو تجاوز الجمهوريين.

ومن المرتقب أن تستأنف مجموعة الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ اجتماعهم مع الرئيس الديمقراطي بايدن في البيت الأبيض لاحق اليوم للتفاوض حول خطة الإغاثة من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.58 مليون ولقي 2,222,647 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة التي تشهد عمليات تصحيحية عقب ارتفاعها بالأمس 9.3% استهلت التداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة واستكملت بالأمس مسيرات تحقيق المكاسب التي تبعنها في نهاية الشهر الماضي لتختبر مستويات 30$ موضحة الأعلى لها في ثمانية أعوام عقب دعوات المستثمرين الأفراد على منتدى على وسائل التوصل الاجتماعي الأخيرة بالضغط على المراكز القصيرة لصناديق الاستثمار.

ويأتي ذلك عقب نجاحهم دعوات المستثمرين الأفراد في منتدى ريديت في عملية "ضغط المراكز القصيرة" أو الضغط على عمليات البيع على المكشوف على سهم شركة جيم ستوب وإضرار صناديق الاستثمار لتغطية مراكزها البيعية على السهم لوقف نزيف الخسائرها، وقبل أن نشهد الأسبوع الماضي دعوات لشراء الفضة وما تله من ارتفاع غير تقليدي في الطلب على السبائك والعملات المعدنية في عطلة نهاية الأسبوع.

ما دفع منافذ البيع بما في ذلك أبمكس أحد أكبر التجار للسبائك والعملات الفضة في قارة أمريكا الشمالية ووول مارت بالإضافة للعديد من الشركات الأخرى إلى الإعلان على موقعها أنها غير قادرة على معالجة الطلبات حتى تفتح الأسواق الآسيوية بسبب الطلب الغير مسبوق، يذكر أن أسعار الفضة ارتفعت العام الماضي بأكثر من 50% مع تراجع مؤشر الدولار والتوقعات بانتعاش عالمي من جائحة كورونا بالإضافة للتوقعات بارتفاع الطلب عليها.