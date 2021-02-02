شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.2081 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2060 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2088.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً 35.3 ألف مقابل ارتفاع 36.8 ألف في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات النمو لثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس انكماش 2.0% مقابل نمو 15.9% في الربع الثالث، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية للمؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تظهر أيضا انكماش 0.9% مقابل نمو 12.5% في الربع الثالث.