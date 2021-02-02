شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى له في أربعة أسابيع متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.26% لتتداول عند 1,858.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,863.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,863.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.87 مقارنة بالافتتاحية عند 90.98.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون التي أعلن عنها مؤخراً وطرحوا على الرئيس الديمقراطي خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تقديم كبار الديمقراطيين في الكونجرس إجراء مشترك حيال الميزانية بقيمة 1.9$ تريليون في خطوة نحو تجاوز الجمهوريين.

ومن المرتقب أن تستأنف مجموعة الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ اجتماعهم مع الرئيس الديمقراطي بايدن في البيت الأبيض لاحق اليوم للتفاوض حول خطة الإغاثة من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.58 مليون ولقي 2,222,647 شخص مصرعهم في 223 دولة.