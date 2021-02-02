شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسة الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لذى بنك استراليا الاحتياطي.

هذا وتترقب الأسواق حالياً كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، كما يتطلع المستثمرين بعد غد الخميس إلى إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا، وذلك قبل أن نشهد الجمعة المقبلة كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 18.9% مقابل 18.3% في كانون الاول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 19.2%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.68% ليربح 12.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,842.36، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.61% ليربح هو الأخر 171.78 نقطة ويصل إلى المستوى 28,262.83.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.61% ليربح 32.96 نقطة ويصل إلى المستوى 5,450.61، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليربح 9.98 نقطة ويصل إلى المستوى 3,515.27.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.79% ليربح 517.22 نقطة ويصل إلى المستوى 29,410.08، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.52% ليربح هو الأخر 77.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,133.55.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.51% ليخسر 66.65 نقطة ويصل إلى المستوى 13,030.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.39% ليربح 92.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,755.70.