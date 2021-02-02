شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 29 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي بالتزامن مع توجه الأنظار إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الاسترالي والتطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لذى بنك استراليا الاحتياطي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.41% إلى مستويات 0.7652 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7621، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7655، بينما حقق الأدنى له عند 0.7620.

هذا وتترقب الأسواق حالياً كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، كما يتطلع المستثمرين بعد غد الخميس إلى إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا، وذلك قبل أن نشهد الجمعة المقبلة كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية.