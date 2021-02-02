شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستقر بمنطقة دعم محورية – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.60% بما يعادل -0.55 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.40، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 38.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.40 ومستوى المقاومة 36.00.