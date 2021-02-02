شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الصقر للتأمين (8180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة الفرعي 17.00، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.98% بما يعادل -0.50 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 18.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.60 ومستوى المقاومة 17.34.