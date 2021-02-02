شكرا لقرائتكم خبر عن العمران يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العمران (4141) الانخفاض في آخر جلساته، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.65% بما يعادل -4.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 110.07، ليستهدف مستوى المقاومة 130.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.07 ومستوى المقاومة 125.20.