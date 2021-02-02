شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 50% من أعمال تطوير ميناء دمياط ومواصلة تطوير رصيف 55 بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء علاء محمد إبراهيم، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام انه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من اعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى، والذى من المتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة بعدما تأخر جراء جائحة كورونا.

ووقع اللواء علاء محمد ابراهيم رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، بروتوكول الحصول على ترخيص استغلال رصيفى 5،6 بالميناء، مع اللواء وليد مصطفى، رئيس هيئة ميناء ، يوم 20 نوفمبر 2019 ، بحضور محافظ دمياط واللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة لنقل البحرى.

وأشار اللواء علاء إبراهيم لـ"الخليج 365"، إلى أن الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا وساعات حظر التجوال وراء تأخير أعمال التنفيذ للمرحلة الثانية، موضحا أن تكلفة المشروع ارتفعت لنحو 700 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه ، لافتا انه سيتم زيادة طول رصيف تداول الحاويات ل 1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا، لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر.

من جانب اخر يتواصل العمل برصيف الإسكندرية من رصيف 55 حتى 62 وفقالجدول الزمنى المخطط له، لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة تصل لنحو 5.3 مليار جنيه.

وكان اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كشف فى تصريح سابق لـ"الخليج 365" أن تحالفا مكونا من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية سيمول مشروع تطوير رصيف من 55 الى 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

وأضاف حلمى، إن شركتين ستنفذان أعمال التطوير، لافتا إلى أنه فور البدء فى التنفيذ فإنه سيستغرق نحو 24 شهرًا.

وأضاف، أن حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، موضحا أن حصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.

يشار إنه تم اسناد إدارة محطة الحاويات الجديدة البالغ مساحتها 560 ألف مترمربع بأرصفة بواجهة بحرية تبلغ 2500 متر، وبطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة والتي سيتم تشغيلها العام المقبل لمجموعة CMA CGM المتخصصة فى مجال الشحن البحرى والخدمات اللوجستية.