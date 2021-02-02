شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة إلكترونية لبحث فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة إلكترونية بعنوان "فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا" الأربعاء المقبل 3 فبراير عبر منصة ZOOM.

وتهدف الندوة إلى توعية الشركات المصرية ومُصدرى الصناعات الغذائية المصريين بأهمية السوق الألمانى، حيث سيقوم المجلس بإستعراض تطور الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة وأهم السلع المصرية التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى نبذة عن كيفية الدخول إلى السوق الألمانى.

كما سيقوم المكتب التجارى المصرى فى برلين ألمانيا بإستعراض تركيب السوق الألمانى وآليات النفاذ إلى هذا السوق الأوروبى الهام ، بالإضافة إلى الرد على إستفسارات المشاركين الخاصة بالسوق الألمانى.

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموا إيجابيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 3.2 مليار دولار محققة نسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13.2% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.

وبحث المجلس الأسبوع الماضى فرص تنمية الصادرات المصرية وزيادتها إلى السوق التنزانى ، وذلك ضمن خطة المجلس الاستراتيجية فى فتح أسواق تصديرية جديدة ومعرفة المصدرين بها ، مع بحث كافة العقبات التى تعركل حركة التصدير بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى الموجودة فى كل دولة ، وتقديم أفضل المعلومات عن الأسواق التجارية بها وأهم السلع التى يمكن تصديرها إليها.