شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يفشل في اختراق مقاومته الحالي – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الفخارية (2360) في آخر جلساته، ليستقر السهم من جديد دون مستوى المقاومة المهم 110.20، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.42% بما يعادل -5.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 110.20، ليستهدف مستوى المقاومة 123.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 104.00 ومستوى المقاومة 119.80.