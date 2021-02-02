شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يتخطى مقاومة محورية – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.06 نقطة، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى المقاومة المحوري 17.16، في خطوة قوية لتأكيد اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 17.16، ليستهدف مستوى المقاومة 18.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.65 ومستوى المقاومة 18.00.