شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يظهر علامات إيجابية – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وفرة (2100) في آخر جلساته، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 1.80 نقطة، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 160.80، ليستهدف مستوى المقاومة 203.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 152.00 ومستوى المقاومة 185.40.